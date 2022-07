【KTSF】

東Palo Alto週一晚間發生凶殺案,一名男子被人用刀刺死,警方週二宣布,已逮捕到一名涉案年輕男子。

警方宣布,週二清晨5點半左右,逮捕19歲男子Wilmer Amador,他涉嫌一起兇殺案。

警方週一深夜11點多接報指,在East O’Keefe街400號路段發生一起刺殺案,到場後發現一名33歲男子,被刺後當場死亡。

行兇動機尚在調查,警方呼籲目擊者與警方連絡,電話是(650) 853-3154。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。