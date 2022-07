【KTSF】

舊金山(三藩市)金門公園附近一個巴士站發生車禍,有一部車衝向巴士站,撞傷幾個等巴士的人。

警方表示,車禍發生在周一傍晚約5點50分,在9街和Lincoln大道的交界附近。

兩輛汽車相撞,其中一輛撞向4名正在等巴士的人,4名傷者送院,其中一人傷勢嚴重,情況危殆。

