加州10月開始向合資格居民派錢 協助對抗通脹（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了幫助加州居民應對通貨膨脹問題，剛通過的加州預算中，有一項新的派錢項目，州府在10月開始會向合資格的居民派錢。

派錢總數是95億元，加州稅務局稱這項派錢項目為「中產階級退稅」，來幫助加州居民應對通貨膨脹，符合獲得這筆一次性派錢的民眾，必須在2020年有報稅，個人報稅的人，年收入不得超25萬，雙人報稅不得超過50萬，報稅人必須在2020年在加州住超過六個月，而在今天10月開始派錢的時候，必須繼續住在加州，而報稅人也不能被任何人列為是需要財政支助的人（dependent）。

置於派錢多少則看收入，年薪在75,000元以下的個人，可以獲得350元，受養人（dependent）可獲350元。

要是收入在75,001元到125,000元的人，個人可獲得250元，收入在125,001元到250,000元的人，個人可獲得200元。

已婚人士共同報稅，可以獲得400元到1,050元。

加州稅務局將從10月底開始寄錢，到明年1月中，要是有登記銀行戶口的人，會直接存入戶口中，沒有登記銀行戶口的人，則會得到儲值卡。

要是無證移民有報稅，並符合相關條件，也會獲得這筆錢。

和去年的加州刺激經濟項目不同的是，上次的個人收入上限是75,000元，這項「中產階級退稅」派錢項目，個人上限則是250,000元，因此有更多中產階層收入人士會得到這筆錢。

當局估計會有1,750萬個報稅人將會得到這筆錢，當局也為民眾設立一個網頁，計算可以得到的金額，網址：https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/middle-class-tax-refund/middle-class-tax-refund.html?WT.ac=Home_Ad_MCTR

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