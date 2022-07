加州10月開始向合資格居民派錢 協助對抗通脹（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了幫助加州居民應對通貨膨脹問題,剛通過的加州預算中,有一項新的派錢項目,州府在10月開始會向合資格的居民派錢。

派錢總數是95億元,加州稅務局稱這項派錢項目為「中產階級退稅」,來幫助加州居民應對通貨膨脹,符合獲得這筆一次性派錢的民眾,必須在2020年有報稅,個人報稅的人,年收入不得超25萬,雙人報稅不得超過50萬,報稅人必須在2020年在加州住超過六個月,而在今天10月開始派錢的時候,必須繼續住在加州,而報稅人也不能被任何人列為是需要財政支助的人(dependent)。

置於派錢多少則看收入,年薪在75,000元以下的個人,可以獲得350元,受養人(dependent)可獲350元。

要是收入在75,001元到125,000元的人,個人可獲得250元,收入在125,001元到250,000元的人,個人可獲得200元。

已婚人士共同報稅,可以獲得400元到1,050元。

加州稅務局將從10月底開始寄錢,到明年1月中,要是有登記銀行戶口的人,會直接存入戶口中,沒有登記銀行戶口的人,則會得到儲值卡。

要是無證移民有報稅,並符合相關條件,也會獲得這筆錢。

和去年的加州刺激經濟項目不同的是,上次的個人收入上限是75,000元,這項「中產階級退稅」派錢項目,個人上限則是250,000元,因此有更多中產階層收入人士會得到這筆錢。

當局估計會有1,750萬個報稅人將會得到這筆錢,當局也為民眾設立一個網頁,計算可以得到的金額,網址:https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/middle-class-tax-refund/middle-class-tax-refund.html?WT.ac=Home_Ad_MCTR

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。