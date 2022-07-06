國慶晚舊金山奧克蘭發生暴力案 12警員受傷多人中槍（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週一晚的國慶活動於舊金山（三藩市）及東灣奧克蘭（屋崙）都有暴力事件發生，分別造成12個警員受傷及多人中槍。

舊金山Mission區警局於社交媒體發文指，週二凌晨收到消息指，有人於24街夾Harrison街聚集及縱火，警員12點39分去到現場，嘗試驅散懷有敵意的民眾，有人向警員投擲玻璃樽及煙花，造成12個警員受傷。

警方指，雖然人手短缺，但最終疏導人潮，消防局亦於火勢造成更多損壞前將火撲熄。

於奧克蘭市，奧克蘭棒球隊週一晚比賽後的煙花匯演，警方晚上9點半接報去到球場內，發現有3個傷者遭到子彈碎片擊中，隨後亦有一名傷者自行前往醫院，4個傷者沒有生命危險。

警方指，子彈懷疑是來自奧克蘭市內周圍的慶祝活動，有民眾向天開槍，子彈發射後墜落，雖然力度比較弱，但仍能造成傷害，多年來呼籲市民不要在國慶胡亂開槍，但開槍慶祝事件繼續發生。

警方亦指，奧克蘭市週一晚有多宗槍擊事件，一名3歲小童中槍，醫護人員指警員立即用巡邏車，及時將小童送院，救回小童一命，小童現時傷勢穩定，警方正調查案件。

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