國慶晚舊金山奧克蘭發生暴力案 12警員受傷多人中槍（視頻）

週一晚的國慶活動於舊金山(三藩市)及東灣奧克蘭(屋崙)都有暴力事件發生,分別造成12個警員受傷及多人中槍。

舊金山Mission區警局於社交媒體發文指,週二凌晨收到消息指,有人於24街夾Harrison街聚集及縱火,警員12點39分去到現場,嘗試驅散懷有敵意的民眾,有人向警員投擲玻璃樽及煙花,造成12個警員受傷。

警方指,雖然人手短缺,但最終疏導人潮,消防局亦於火勢造成更多損壞前將火撲熄。

於奧克蘭市,奧克蘭棒球隊週一晚比賽後的煙花匯演,警方晚上9點半接報去到球場內,發現有3個傷者遭到子彈碎片擊中,隨後亦有一名傷者自行前往醫院,4個傷者沒有生命危險。

警方指,子彈懷疑是來自奧克蘭市內周圍的慶祝活動,有民眾向天開槍,子彈發射後墜落,雖然力度比較弱,但仍能造成傷害,多年來呼籲市民不要在國慶胡亂開槍,但開槍慶祝事件繼續發生。

警方亦指,奧克蘭市週一晚有多宗槍擊事件,一名3歲小童中槍,醫護人員指警員立即用巡邏車,及時將小童送院,救回小童一命,小童現時傷勢穩定,警方正調查案件。

