國慶日灣區發生多宗火警 部分火災煙花引致（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週一國慶日灣區發生多宗火警，部分火災因煙花引致，而在首府Sacramento附近，亦有超過3000公頃的林地被燒毀。

於舊金山（三藩市）消防局的社交媒體上可以見到整頁都是火災的消息。

根據消防局資料，827宗求助個案，當中有247宗是火災報案，82宗山火，67宗室外火災，2宗建築物起火，及收到263個醫療救助電話。

於相片中可以見到，街上一地雜物及灰燼，山上亦看見火光，甚至有火花射至天上。

而在東灣Pittsburg市，有人違法放煙花引發火警，導致附近居民帶同寵物疏散。

Pittsburg居民Sharita Wilson說：「我當時在洗澡，他跟我說隔壁的屋起火了，我們家的後院也有火，於是我盡快帶同寵物然後離開，我只知道這麼多

消防局指，消防員到場後發現火勢已蔓延至屋內，起火原因與煙花有關。

在距離首府Sacramento以南，約一小時車程的Jackson市附近，名為Electra Fire的山火，燒毀超過3千公頃林地，附近100人疏散。

東灣的奧克蘭（屋崙）、Hayward及Fremont消防局都有派人到場協助，截至週二下午，消防局指火勢仍未受控，地形崎嶇造成救火困難。

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