國慶日灣區發生多宗火警 部分火災煙花引致（視頻）

週一國慶日灣區發生多宗火警,部分火災因煙花引致,而在首府Sacramento附近,亦有超過3000公頃的林地被燒毀。

於舊金山(三藩市)消防局的社交媒體上可以見到整頁都是火災的消息。

根據消防局資料,827宗求助個案,當中有247宗是火災報案,82宗山火,67宗室外火災,2宗建築物起火,及收到263個醫療救助電話。

於相片中可以見到,街上一地雜物及灰燼,山上亦看見火光,甚至有火花射至天上。

而在東灣Pittsburg市,有人違法放煙花引發火警,導致附近居民帶同寵物疏散。

Pittsburg居民Sharita Wilson說:「我當時在洗澡,他跟我說隔壁的屋起火了,我們家的後院也有火,於是我盡快帶同寵物然後離開,我只知道這麼多

消防局指,消防員到場後發現火勢已蔓延至屋內,起火原因與煙花有關。

在距離首府Sacramento以南,約一小時車程的Jackson市附近,名為Electra Fire的山火,燒毀超過3千公頃林地,附近100人疏散。

東灣的奧克蘭(屋崙)、Hayward及Fremont消防局都有派人到場協助,截至週二下午,消防局指火勢仍未受控,地形崎嶇造成救火困難。

