台灣推動簡化入國證明書流程 申請流程只需七到十天（視頻）

受到疫情影響,在海外申請或更新台灣護照要等上數個月的時間,為了便利海外僑民,台灣多個相關單位合作,推動簡化入國證明書流程,如果來不急辦理護照,可以憑入國證明書入境台灣,而且申請流程只需七到十天。

7月1日起實施的這項入境便民措施,是由台灣外交部領務局、內政部移民署以及戶政司共同推動。

在疫情期間,台灣限制外國人入境,許多旅居海外的台灣僑民為了要回台灣,必須在僑居地申請新的台灣護照,或是將過期的護照續期。

目前申請台灣晶片護照,等待時間大約要三個月,就算是一年期的非晶片護照也要五個星期,讓許多急著回台灣的海外僑民大呼等太久,或是不方便。

現在台灣政府聽到僑民的心聲,推出便民措施,將原本的入國證明書作業簡化,方便那些護照已經過期,來不及辦理的台灣僑民,改成申請入國證明書,一樣可以入境台灣,而且申請流程只需七到十天,比辦護照快很多。

本台向駐舊金山台北經文處查詢詳細的規定,了解到這項入國證明書,僅僅只是做為入境台灣的證明,而不能替代台灣護照,更不是旅行文件。

申請資格方面,包括護照未獲核發、護照被註銷或是遺失、或是護照過期急需入境台灣的僑民,如果台灣護照仍在效期內,就必須持台灣護照入境。

申請人必須搭乘直航班機,以舊金山來說,就是必須搭乘舊金山直達台北的航班,才能使用入國證明書,而且入境台灣之後,必須前往外交部領事事務局辦理或更新台灣護照,然後使用台灣護照出境,否則無法出境,也不能用美國護照出境,該入國證明書在核發後

效期只有30天。

入國證明書並非新的措施,只是簡化流程,原本持入國證明書的人士通過台灣海關之後,還要去移民署的入境查驗單位蓋章。

7月1日的新措施,則是在海關一站查驗即可入境,申請費用五元美金,申請文件則包括照片、填寫申請表、遺失或過期護照有關證明,還有直航班機的機票證明等,然後將完整資料郵寄到駐舊金山台北經文處。

詳情請瀏覽:https://www.roc-taiwan.org/ussfo/post/147.html

