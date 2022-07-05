台灣推動簡化入國證明書流程 申請流程只需七到十天（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到疫情影響，在海外申請或更新台灣護照要等上數個月的時間，為了便利海外僑民，台灣多個相關單位合作，推動簡化入國證明書流程，如果來不急辦理護照，可以憑入國證明書入境台灣，而且申請流程只需七到十天。

7月1日起實施的這項入境便民措施，是由台灣外交部領務局、內政部移民署以及戶政司共同推動。

在疫情期間，台灣限制外國人入境，許多旅居海外的台灣僑民為了要回台灣，必須在僑居地申請新的台灣護照，或是將過期的護照續期。

目前申請台灣晶片護照，等待時間大約要三個月，就算是一年期的非晶片護照也要五個星期，讓許多急著回台灣的海外僑民大呼等太久，或是不方便。

現在台灣政府聽到僑民的心聲，推出便民措施，將原本的入國證明書作業簡化，方便那些護照已經過期，來不及辦理的台灣僑民，改成申請入國證明書，一樣可以入境台灣，而且申請流程只需七到十天，比辦護照快很多。

本台向駐舊金山台北經文處查詢詳細的規定，了解到這項入國證明書，僅僅只是做為入境台灣的證明，而不能替代台灣護照，更不是旅行文件。

申請資格方面，包括護照未獲核發、護照被註銷或是遺失、或是護照過期急需入境台灣的僑民，如果台灣護照仍在效期內，就必須持台灣護照入境。

申請人必須搭乘直航班機，以舊金山來說，就是必須搭乘舊金山直達台北的航班，才能使用入國證明書，而且入境台灣之後，必須前往外交部領事事務局辦理或更新台灣護照，然後使用台灣護照出境，否則無法出境，也不能用美國護照出境，該入國證明書在核發後

效期只有30天。

入國證明書並非新的措施，只是簡化流程，原本持入國證明書的人士通過台灣海關之後，還要去移民署的入境查驗單位蓋章。

7月1日的新措施，則是在海關一站查驗即可入境，申請費用五元美金，申請文件則包括照片、填寫申請表、遺失或過期護照有關證明，還有直航班機的機票證明等，然後將完整資料郵寄到駐舊金山台北經文處。

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