聖荷西復辦紅白藍大巡遊慶祝國慶（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西週一舉行紅白藍大巡遊慶祝國慶，這項聖荷西傳統是自疫情以來首次回歸。

巡遊開始後，一連串老爺車隊陸續進場，市民男女老幼坐在路邊觀賞巡遊。

除了不同款式的老爺車，巡遊隊伍亦有單車車隊、鼓隊表演，掛滿台灣及美國國旗的車隊、舞蹈員，甚至是穿著摔角服裝的隊伍。

聖荷西市長Sam Liccardo向小孩派發糖果，巡遊隊伍亦有爭取女性權利的市民，街邊坐滿及站滿市民，市民都非常享受巡遊。

有市民說：「我很享受這種小鎮的感覺，也高興見到各種的政治人物，看到這些民選代表的感覺非常好。」

另一名市民說：「我去年沒有過來，但我知道巡遊沒有舉行，所以大家現在能出來聚一聚，實在太好了，過去幾年大家都待在家中。」

也有市民說：「我小時候就過來巡遊了，我們那時還在踏單車和三輪車，巡遊還沒有這麼大規模，我很開心看到巡遊現在的規模，變得很大和包羅萬象。」

一家大細的市民又心情如何呢？

受訪市民說：「小朋友沒有來過，所以帶他一起過來參加，（小朋友喜歡嗎？）喜歡，（你覺得遊行怎麼樣？）好玩，（有拿到糖果嗎？）有。」

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