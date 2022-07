聖荷西復辦紅白藍大巡遊慶祝國慶（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西週一舉行紅白藍大巡遊慶祝國慶,這項聖荷西傳統是自疫情以來首次回歸。

巡遊開始後,一連串老爺車隊陸續進場,市民男女老幼坐在路邊觀賞巡遊。

除了不同款式的老爺車,巡遊隊伍亦有單車車隊、鼓隊表演,掛滿台灣及美國國旗的車隊、舞蹈員,甚至是穿著摔角服裝的隊伍。

聖荷西市長Sam Liccardo向小孩派發糖果,巡遊隊伍亦有爭取女性權利的市民,街邊坐滿及站滿市民,市民都非常享受巡遊。

有市民說:「我很享受這種小鎮的感覺,也高興見到各種的政治人物,看到這些民選代表的感覺非常好。」

另一名市民說:「我去年沒有過來,但我知道巡遊沒有舉行,所以大家現在能出來聚一聚,實在太好了,過去幾年大家都待在家中。」

也有市民說:「我小時候就過來巡遊了,我們那時還在踏單車和三輪車,巡遊還沒有這麼大規模,我很開心看到巡遊現在的規模,變得很大和包羅萬象。」

一家大細的市民又心情如何呢?

受訪市民說:「小朋友沒有來過,所以帶他一起過來參加,(小朋友喜歡嗎?)喜歡,(你覺得遊行怎麼樣?)好玩,(有拿到糖果嗎?)有。」

