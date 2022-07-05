沙加緬度市中心夜店外發生槍擊案 一死4傷（視頻）

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加州州府沙加緬度市中心週一凌晨發生槍擊事件，造成一人死亡，4人受傷。

槍擊案地點是Sacramento市中心區16街夾L街，Mix Nightclub夜總會外面，警方凌晨2點前收到槍擊案報告，死者證實是31歲的Gregory Grimes。

根據Sacramento Bee報導，死者曾是高中和大學的足球明星，大學畢業後也返回高中任教，有一個4歲大的兒子，另外4名傷者送院治療。

警方沒有透露更多有關涉案疑犯的資料，警方正在尋求目擊者提供有關槍擊事件的更多信息和片段證據。

這是Sacramento近三個月以來，市中心區第二宗造成多人死傷的槍擊事件，在4月幫派之間的槍擊事件中，有6人喪生，12人受傷。

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