沙加緬度市中心夜店外發生槍擊案 一死4傷（視頻）

加州州府沙加緬度市中心週一凌晨發生槍擊事件,造成一人死亡,4人受傷。

槍擊案地點是Sacramento市中心區16街夾L街,Mix Nightclub夜總會外面,警方凌晨2點前收到槍擊案報告,死者證實是31歲的Gregory Grimes。

根據Sacramento Bee報導,死者曾是高中和大學的足球明星,大學畢業後也返回高中任教,有一個4歲大的兒子,另外4名傷者送院治療。

警方沒有透露更多有關涉案疑犯的資料,警方正在尋求目擊者提供有關槍擊事件的更多信息和片段證據。

這是Sacramento近三個月以來,市中心區第二宗造成多人死傷的槍擊事件,在4月幫派之間的槍擊事件中,有6人喪生,12人受傷。

