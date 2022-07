【KTSF】

南灣Palo Alto有人企圖偷錢包,但女事主及時制止,並嚇跑了兩名匪徒,警方發布兩名匪徒的錄影照片。

案發地點是El Camino Real 3900號路段,警方表示,上星期四傍晚6時半左右,50多歲的女事主獨自步行時,感覺到有人打開她的吊帶皮包,從裡面拿東西出來。

女事主轉身,看見女匪徒拿著她的錢包,後面還有一個男匪徒跟著,事主立刻抓住女匪徒的手腕,錢包隨即掉了下來,事主奪回自己的錢包,並說會報警,兩個匪徒立刻逃走。

女匪徒是35歲到50歲的白人女人,中等身材,男匪徒身形較大,也是35歲到50歲左右,兩人仍然在逃。

