非裔男被指交通違規跳車逃走 遭8警連開數十槍擊斃

【有線新聞】

美國俄亥俄州一名非裔男子逃避截查時，遭8名警員連開多槍擊斃，身上發現有60處槍傷，警方稱該男子曾在車上開火，警員以為他有槍在身，事後只在他的車上發現有槍，涉案警員停職調查。

根據警員隨身攝錄片段，警員上周一開車追截25歲非裔男子沃克約7分鐘，一發現他減慢便下車追截。沃克當日駛過路障，拒絕就違反交通條例停車，觸發警員追查，沃克下車逃跑，多名警員追趕，然後向他連開多槍。

警方沒公布8名警員共開多少槍，僅證實沃克身上多達60處槍傷，又稱警員曾嘗試急救，但沃克當場證實死亡。

警方指沃克逃避截查期間，曾在車上開槍，附近找到彈殼，警員以為沃克身上有槍，認為他戴著面罩下車後，似有威脅舉動。

阿克倫警長米萊特指：「有一張圖片令我們認為沃克觸及他的腰間，有一張圖片似是沃克轉身向著警員，一張圖片捕捉到他手臂向前伸，每位警員各自覺得沃克轉過身，移動並轉向準備射擊的姿勢。」

結果警方在沃克車上搜出一把手槍和裝彈匣，但身上則沒槍，當局展開刑事調查，8名涉案警員被停職。

家屬代表律師質疑警方在記者會的說法，將沃克妖魔化，指警方向家屬說，沒發現證據顯示警員生命受威脅。事件觸發阿克倫市民眾示威，市長強調家屬希望各方保持和平。

Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。