非裔男被指交通違規跳車逃走 遭8警連開數十槍擊斃

美國俄亥俄州一名非裔男子逃避截查時,遭8名警員連開多槍擊斃,身上發現有60處槍傷,警方稱該男子曾在車上開火,警員以為他有槍在身,事後只在他的車上發現有槍,涉案警員停職調查。

根據警員隨身攝錄片段,警員上周一開車追截25歲非裔男子沃克約7分鐘,一發現他減慢便下車追截。沃克當日駛過路障,拒絕就違反交通條例停車,觸發警員追查,沃克下車逃跑,多名警員追趕,然後向他連開多槍。

警方沒公布8名警員共開多少槍,僅證實沃克身上多達60處槍傷,又稱警員曾嘗試急救,但沃克當場證實死亡。

警方指沃克逃避截查期間,曾在車上開槍,附近找到彈殼,警員以為沃克身上有槍,認為他戴著面罩下車後,似有威脅舉動。

阿克倫警長米萊特指:「有一張圖片令我們認為沃克觸及他的腰間,有一張圖片似是沃克轉身向著警員,一張圖片捕捉到他手臂向前伸,每位警員各自覺得沃克轉過身,移動並轉向準備射擊的姿勢。」

結果警方在沃克車上搜出一把手槍和裝彈匣,但身上則沒槍,當局展開刑事調查,8名涉案警員被停職。

家屬代表律師質疑警方在記者會的說法,將沃克妖魔化,指警方向家屬說,沒發現證據顯示警員生命受威脅。事件觸發阿克倫市民眾示威,市長強調家屬希望各方保持和平。

