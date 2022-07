國慶巡遊槍擊案疑犯早露極端傾向 曾上載校園槍擊動畫

【有線新聞】

槍擊案白人疑犯身份曝光,他在網上曾發表多首歌曲,部分內容涉及校園槍擊,輿論質疑警方未能及早制止極端分子行兇。

芝加哥市郊獨立日巡遊槍擊案,疑犯21歲白人青年克里莫(Robert E. Crimo),在案發七小時後落網,目擊者指他當時相當冷靜,看起來甚至有點自滿。

克里莫是海蘭帕克市本地居民,父親選過市長但落敗,親戚、鄰里形容他為人安靜,對他所知不多。

不過克里莫網上的形象則是另一回事,他是小有名氣的業餘說唱歌手,以「覺醒」為藝名發布的歌曲,在網絡平台上有200萬播放量,其音樂影片題材黑暗,其中一條有數萬點擊的片段,顯示他身處學校課室佈景,身穿戰術裝備,地上擺放子彈。

他又上載過內容血腥的動畫,疑似講述校園槍擊案。

另一條音樂影片中,牆上貼上有關已故總統甘乃迺遇刺案的報章;其社交平台和多條影片中,均可見類似極右組織的標誌;管理的通訊頻道名為「SS」,亦令人聯想到二戰時的納粹黨衛軍。

社交網又流傳多張克里莫身披前總統特朗普旗幟,及出席特朗普支持者集會的相片,但亦有人指克里莫曾經上載極左組織「反法西斯運動」的圖片,亦有讚好現任總統拜登的影片,認為他並非共和黨支持者。

針對疑犯立場背景爭論不休,輿論同時亦質疑克里莫早有極端行為跡象,批評警方未能及時阻止。

