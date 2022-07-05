芝加哥近郊國慶巡遊槍擊案 6死31人傷 一人被扣查（視頻）

July 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

芝加哥近郊Highland Park市在週一舉行國慶大巡遊期間發生嚴重槍擊案，槍手疑似從屋頂開槍，向下面的人群亂槍掃射，造成最少6死31人受傷，警方逮捕了一名涉案人士。

位於芝加哥以北大約25哩的Highland Park市市中心地區，在週一舉行國慶大巡遊期間，有人疑似從屋頂開槍，向下面的人群亂槍掃射。

群眾驚恐慌忙四散逃跑，造成最少6死30多人受傷，傷者年齡8歲至85歲，分別送往鄰近兩間醫院急救，醫院當局也要緊急傳召最少20名醫生協助搶救工作。

醫生說，傷者大部份都是受了槍傷，其餘的是槍擊案發生後陷入的混亂造成。

目擊者Angela Sendik說：「在我的左方，媽媽和我看見最少三個人在地上流血，很自然我們開始朝著我們的車走去。」

遊行群眾逃離現場時，留下滿街的椅子、嬰兒車、毯子，一名目擊者說，看起來像戰場，警方在槍擊案附近的一間商店的屋頂發現作案槍枝，槍手用連接在小巷牆壁上的建築物梯子爬上屋頂，但未確定從那座建築物開槍，槍手似乎是隨機向人群開槍。

Highland Park市警局指揮官Chris O’Neill說：「槍彈證據在鄰近商業屋頂找到。」

Lake縣警辦公室副縣警局長Christopher Covelli說：「情況很慘，觀眾似是目標，連巡遊的人都是目標，巡遊大約過了4分之3路就發生槍擊案，非常隨機又很刻意開槍，也是非常悲哀的日子。」

聯邦調查局與伊州警察在當地挨家挨戶搜查涉案槍手，芝加哥警方傍晚宣布，逮捕到槍擊案的相關人士Robert E. Crimo III，目前被關押。

警方說，Crimo是在等待停車時被警方發現，接下來展開短暫的追逐後，被警方逮捕，Crimo尚未被列為嫌犯。

在該槍擊案發生後，附近多個城鎮的國慶遊行、煙火施放迅速宣布取消，伊州州長J. B. Pritzker說，正在密切關注Highland公園的情況，對於槍擊案感到憤怒。

Pritzker說：「我對伊州和美國各地社區都發生這種情況感到憤怒，我很憤怒，因為它不必如此，但我們國家郤繼續允許這種情況發生，在我們慶祝每年7月4日時，大規模槍擊事件已成為每週一次，是的，每週一次的美國傳統。」

總統拜登對於又發生槍擊案表示震驚。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nineteen − five =