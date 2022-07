芝加哥近郊國慶巡遊槍擊案 6死31人傷 一人被扣查（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

芝加哥近郊Highland Park市在週一舉行國慶大巡遊期間發生嚴重槍擊案,槍手疑似從屋頂開槍,向下面的人群亂槍掃射,造成最少6死31人受傷,警方逮捕了一名涉案人士。

位於芝加哥以北大約25哩的Highland Park市市中心地區,在週一舉行國慶大巡遊期間,有人疑似從屋頂開槍,向下面的人群亂槍掃射。

群眾驚恐慌忙四散逃跑,造成最少6死30多人受傷,傷者年齡8歲至85歲,分別送往鄰近兩間醫院急救,醫院當局也要緊急傳召最少20名醫生協助搶救工作。

醫生說,傷者大部份都是受了槍傷,其餘的是槍擊案發生後陷入的混亂造成。

目擊者Angela Sendik說:「在我的左方,媽媽和我看見最少三個人在地上流血,很自然我們開始朝著我們的車走去。」

遊行群眾逃離現場時,留下滿街的椅子、嬰兒車、毯子,一名目擊者說,看起來像戰場,警方在槍擊案附近的一間商店的屋頂發現作案槍枝,槍手用連接在小巷牆壁上的建築物梯子爬上屋頂,但未確定從那座建築物開槍,槍手似乎是隨機向人群開槍。

Highland Park市警局指揮官Chris O’Neill說:「槍彈證據在鄰近商業屋頂找到。」

Lake縣警辦公室副縣警局長Christopher Covelli說:「情況很慘,觀眾似是目標,連巡遊的人都是目標,巡遊大約過了4分之3路就發生槍擊案,非常隨機又很刻意開槍,也是非常悲哀的日子。」

聯邦調查局與伊州警察在當地挨家挨戶搜查涉案槍手,芝加哥警方傍晚宣布,逮捕到槍擊案的相關人士Robert E. Crimo III,目前被關押。

警方說,Crimo是在等待停車時被警方發現,接下來展開短暫的追逐後,被警方逮捕,Crimo尚未被列為嫌犯。

在該槍擊案發生後,附近多個城鎮的國慶遊行、煙火施放迅速宣布取消,伊州州長J. B. Pritzker說,正在密切關注Highland公園的情況,對於槍擊案感到憤怒。

Pritzker說:「我對伊州和美國各地社區都發生這種情況感到憤怒,我很憤怒,因為它不必如此,但我們國家郤繼續允許這種情況發生,在我們慶祝每年7月4日時,大規模槍擊事件已成為每週一次,是的,每週一次的美國傳統。」

總統拜登對於又發生槍擊案表示震驚。

