【KTSF 萬若全報導】

Daly City一處住宅區週一上午發生火災,有5人暫時被安置在別處,就在消防人員救火之際,附近的一個小孩就穿著消防制服,來到現場觀看,跟消防人員互動起來。

國慶日有很多的慶祝活動,但也有令人擔憂的的地方。

而週一上午,Daly City這處民宅失火,剛好提醒大家7月4號要特別小心。

雖然週一的火災起因跟煙火無關,但是消防人員要跟大家說,如果碰上大風天氣,後果不堪設想。

住在附近的Silas Valentiney,跟媽媽和姊姊手牽手穿著消防人員制服,來到火災現場附近,他興奮的跟消防大隊長照相,對消防人員來說,也是一個跟社區拉近關係的好機會。

對Silas來說,今年的國慶日應該是很難忘的一天。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。