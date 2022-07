加州及灣區新型肺炎確診個案有上升趨勢

【KTSF】

加州近日的新型肺炎確診個案有上升趨勢,專家對於灣區的染疫死亡率及疫情走勢有什麼看法呢?

加州現時的確診率是14.8%,比上個星期上升2.3個百分點,於今年國慶長假期週末,灣區的確診率亦有上升趨勢。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平醫生指,原因與病毒變種、市民的生活習慣沒有太大轉變,加上當局放寬防疫政策有關。

舊金山的確診率是15%,陳子平醫生指,這種新Omicron變種分支,傳染力高及可以避過疫苗抗體,但通常就不會造成重症,他鼓勵市民打齊加強劑,這樣就會大大減低感染BA.4及BA.5變種後出現重症的機會。

市民如果想避免患病,陳子平醫生就建議於室外舉行聚會、戴口罩,及於活動前作出多次病毒檢測。

他指新型肺炎疫情仍未結束,呼籲市民不要掉以輕心,雖然Omicron變種的症狀比較輕,但長者、未接種疫苗或加強劑的人士,死亡率仍然比較高。

