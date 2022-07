【KTSF】

舊金山(三藩市)日本埠附近發生搶劫案,4名非洲裔少女拳打並搶劫一名亞裔少女。

警方資料顯示,案發時間是週四下午4時左右,地點是Webster街1100號路段,距離中領館和日本埠不遠。

當時16歲亞裔少女正在步行回家,4個非洲裔少女從一輛SUV出來,拳打亞裔少女,並搶走她的手機和背囊,得手後乘坐接應的汽車逃走。

警方表示,有一個男人負責開車,市民如果有這宗案件的資料,請聯繫警方,匿名報案電話是(415) 575-4444。

