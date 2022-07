加州通過新預算案 大部份納稅人將獲汽油紓困金

【KTSF 張麗月報導】

加州州長紐森簽署了歷來最大筆、總值3千億元的州預算案,大部份的加州納稅人將可得到汽油紓困金,公立學校可以得到破紀錄的撥款,以及所有無證移民首次有資格享受低收入的醫療健保計劃。

州長紐森簽署的3千億元預算案,預期大部份加州納稅人將再次得到汽油通脹紓困金,紓困金額介乎200元至1,050元不等,視乎家庭人數和收入而定,估計在10月派發紓困金。

這個方案也包含暫停一年州府徵收的23仙柴油稅,但加州的汽油稅仍然要徵收,並在週五起每加侖增加3個仙。

州長紐森和部份州議員已經力促押後調升年度汽油稅,但受到議會領袖阻撓,州府改為派發紓困金。

在2020年沒有報稅,例如靠社安金生活的人,將不會獲發紓困金。

新預算案也包括:領取社安補助計劃SSI的個人,明年可額外得到470元,夫婦就得到1,200元。

加州府糧食計劃的受惠家庭也可額外得到資助,以一個三人家庭為例,每個月將可額外得到194元。

加州今年開始,向所有年齡在55歲以上合資格的居民,不論是否合法居留,都可以得到加州糧食計劃的援助,加州是全國第一個州向年長的非法移民提供這項糧食援助。

此外,無證移民如果符合收入要求,也將首次有資格可以申領州府的低收入醫療健保計劃。

由於聯邦最高法院推翻憲法賦予的墮胎權,但加州仍然是墮胎合法化的州,預計可能會有許多人湧來加州接受墮胎服務,因此預算案也包括撥款兩億元資助進行墮胎診所的基建設施,以及支付沒有醫療保險人士的墮胎費用。

另外,K-12年級的公立學校,將獲得破紀錄超過1,280億元撥款,比前一年增加超過40億元。

目前加州的盈餘有970億元,加州新財政年度週五開始,這份2022-23年預算案也同時生效。

