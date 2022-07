專家提醒大家國慶假期燒烤要注意食物安全

【KTSF 梁展穎報導】

根據聯邦疾控中心(CDC),每年估計有4800萬人感染同食物有關的疾病,症狀由輕微到嚴重程度都有,專家建議大家在這個國慶假期燒烤,要注意食物安全。

很多人會放煙花或燒烤聚餐慶祝國慶,如果因為食物中毒,便會大大掃興。

美國農業部代表Meredith Carothers說:「這是可以很嚴重和可以預防的。」

聯邦農業部發言人説,有四個方法可以保持食物安全,首先是要乾淨,確保手、用具和帶去燒烤的器皿沒有細菌污染。

Carothers說:「用來盛載生牛肉漢堡的碟,請不要用來盛載已煮熟的漢堡,這叫做“交叉感染”,生肉和家禽產品中的細菌,可以進入熟食,你吃了會生病。」

因此要將生肉和煮熟的食品分隔,此外要確保食物煮熟,肉類各有不同的熟透溫度,使用溫度計會有幫助。

Carothers說:「將溫度計放在漢堡最厚的部份,或從香腸側面穿過,以確保探測到內中溫度。」

第三點是要保持食物的涼爽度,不要將食物放在戶外太長時間。

Carothers說:「我們叫兩小時的規則,食物在室溫中可以安全放兩小時,之後食物可能會變壞。」

最後一點是,假如戶外的氣溫是超過華氏90度,請不要將食物擺放超過一小時,必要時可以把食物放回冰箱。

