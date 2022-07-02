專家提醒大家國慶假期燒烤要注意食物安全

【KTSF 梁展穎報導】

根據聯邦疾控中心（CDC），每年估計有4800萬人感染同食物有關的疾病，症狀由輕微到嚴重程度都有，專家建議大家在這個國慶假期燒烤，要注意食物安全。

很多人會放煙花或燒烤聚餐慶祝國慶，如果因為食物中毒，便會大大掃興。

美國農業部代表Meredith Carothers說：「這是可以很嚴重和可以預防的。」

聯邦農業部發言人説，有四個方法可以保持食物安全，首先是要乾淨，確保手、用具和帶去燒烤的器皿沒有細菌污染。

Carothers說：「用來盛載生牛肉漢堡的碟，請不要用來盛載已煮熟的漢堡，這叫做“交叉感染”，生肉和家禽產品中的細菌，可以進入熟食，你吃了會生病。」

因此要將生肉和煮熟的食品分隔，此外要確保食物煮熟，肉類各有不同的熟透溫度，使用溫度計會有幫助。

Carothers說：「將溫度計放在漢堡最厚的部份，或從香腸側面穿過，以確保探測到內中溫度。」

第三點是要保持食物的涼爽度，不要將食物放在戶外太長時間。

Carothers說：「我們叫兩小時的規則，食物在室溫中可以安全放兩小時，之後食物可能會變壞。」

最後一點是，假如戶外的氣溫是超過華氏90度，請不要將食物擺放超過一小時，必要時可以把食物放回冰箱。

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