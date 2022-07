7月4日國慶日灣區多個城市舉行慶祝活動

【KTSF】

7月4日國慶日即將來臨,灣區不同的城市將會舉辦慶祝活動,與眾同樂,當中包括舊金山(三藩市)舉行的大型煙花匯演,以下是灣區多個大城市將會舉辦的慶祝活動:

Alameda:

Alameda市當天早上10時將會舉行國慶日巡遊,停泊在該市的USS Hornet航空母艦將舉行燒烤活動,現場會有音樂表演。

Concord:

Concord市Todos Santos廣場早上8時將舉行合家歡活動,早上10時國慶日巡遊開始,晚上9時會有煙花匯演。

Foster City:

Foster City今年會恢復舉辦煙花匯演,Leo Ryan公園全日將會舉行各類合家歡活動。

Fremont:

Fremont市早上10時將舉行國慶日巡遊,巡遊路線位於Paseo Padre Parkway,介乎Mowry與Stevenson。

Livermore:

Livermore市晚上9時半將有煙花匯演,地點在Maple街216號市中心停車場。

Los Altos:

Los Altos市將於早上9時半舉行國慶日巡遊。

Milpitas:

Milpitas將會舉行合家歡活動,晚上有煙花匯演,門票預售每張4元,當天購買每張6元,預先已購門票者可於5時入場,其他人6時入場,查詢購票詳情,請瀏覽:https://www.milpitas.gov/milpitas/departments/recreation-services/special-events/july4th/

Mountain View:

舊金山交響樂團與Moutain View市府合辦慶祝活動,屆時將有煙花匯演。

Redwood City:

Redwood City早上10時將在Brewster大街舉行國慶日活動,晚上9時半舉行煙花匯演。

舊金山:

舊金山將舉行多場慶祝活動,包括鬥快吃熱狗比賽,地點在Polk街El Lopo附近,活動在晚上8時舉行,當天39號碼頭全天都有合家歡活動,晚上9時半將舉行煙花匯演。

聖荷西:

聖荷西市將舉行國慶日巡遊,時間由早上9時45分至下午3時,煙花匯演將於晚上9時半在Discovery Meadow舉行。

San Ramon:

San Ramon市將舉行音樂慶祝活動,地點在San Ramon中央公園,時間下午5時至晚上8時。

Santa Clara:

Santa Clara市的Great America主題公園將有慶祝活動及煙花匯演。

