【KTSF 朱慧琪報導】

達美航空在本旅遊旺季,因國內機票超賣,竟向乘客提供一萬元現金,希望乘客放棄機票。

本週較早時候,達美航空行政總裁已經提前向乘客道歉,並在本週末已為乘客免費更改航班。

而一些航空公司更願意為那些因公司超賣機票而行程受挫的乘客,提供旅行禮券或禮品卡。

但是近日,據達美航空的乘客表示,航空公司出價一萬元,要求8個人放棄他們從密歇根州飛往明尼蘇達州的機位。

在各個社交媒體上,多位乘客證實此事,並說一開始是5,000元的開價,當登機開始時沒有任何人接受,航空公司隨後將價錢提高到7,500元。

在乘客登機後,航空公司職員仍然在尋找自願放棄機位的人,提供每人一萬元現金,希望他們放棄今趟旅程,這一切都在飛行前大約20分鐘發生,而達美航空則沒有承認或否認事件。

