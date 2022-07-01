奧克蘭飆車事件一路人無辜死亡 兩警停職受查

【KTSF 歐志洲報導】

東灣奧克蘭（屋崙）星期天凌晨的一起飚車事件，導致一名路人無辜死亡，但是事件也引發奧克蘭警方暫停兩名警員的職務，並展開內部調查，兩名涉案警員也可能面對刑事起訴。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong並沒有說為什麼會要調查兩名警員涉嫌的不當行為，只是說他們企圖攔截一輛涉及週日清晨飚車活動的汽車，目前知道的是，隨後被逮捕的是車中19歲的男子Azael Linaldi。

警方表示，涉案男子在International Boulevard的行車時速一度高達100英里，最終撞到一排停在路邊的汽車，也撞到一名在現場買食物的Hayward男子，導致他傷重不治，另外還有三人受傷。

事件中有兩名警員被暫時停職，接受調查，警方目前不願意提供細節，但透露警察部門認為，有非常令人關注並且嚴重的問題，這兩名涉案警員在奧克蘭警察部門工作只有一年半。

Alameda縣地檢處目前也對事件展開調查。

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