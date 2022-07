奧克蘭飆車事件一路人無辜死亡 兩警停職受查

【KTSF 歐志洲報導】

東灣奧克蘭(屋崙)星期天凌晨的一起飚車事件,導致一名路人無辜死亡,但是事件也引發奧克蘭警方暫停兩名警員的職務,並展開內部調查,兩名涉案警員也可能面對刑事起訴。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong並沒有說為什麼會要調查兩名警員涉嫌的不當行為,只是說他們企圖攔截一輛涉及週日清晨飚車活動的汽車,目前知道的是,隨後被逮捕的是車中19歲的男子Azael Linaldi。

警方表示,涉案男子在International Boulevard的行車時速一度高達100英里,最終撞到一排停在路邊的汽車,也撞到一名在現場買食物的Hayward男子,導致他傷重不治,另外還有三人受傷。

事件中有兩名警員被暫時停職,接受調查,警方目前不願意提供細節,但透露警察部門認為,有非常令人關注並且嚴重的問題,這兩名涉案警員在奧克蘭警察部門工作只有一年半。

Alameda縣地檢處目前也對事件展開調查。

