灣區幾個城市7月1日起上調最低工資（視頻）

因應持續的通貨膨脹,加州將由明年1月1日起上調最低工資,而灣區幾個城市也由週五起上調最低工資。

加州目前的最低工資是每小時15元,由明年1月1日最低時薪將會上調5毫至15.5元,而灣區一些城市也由週五起調升最低時薪。

灣區有幾個城市也會跟隨,舊金山(三藩市)目前最低時薪為16.32,週五起將升至16.99元,加0.67元。

東灣Alameda升$0.75元至15.75元、Berkeley升0.67元至16.99元、Emeryville升0.55元至17.68元、東灣Fremont升幅最大升一元至16元、Milpitas升0.75元至16.40。

政府資助的舊金山市府員工,目前每小時工資14.44元,上調後會升至15.03元。

舊金山是由2003年起第一個通過最低工資的地方管轄區,在2014年選民通過了每年的7月1日調整最低工資。

