舊金山(三藩市)警察部門將於這個國慶節假期增派警員巡邏,打擊酒後駕駛。

警方指將會在7月4日週一晚上7時至凌晨3時,加派警力打擊酒後駕駛。

研究表明,如果定期設置大規模的酒駕檢查站和酒駕巡邏,最多可減少兩成因酒駕發生的意外。

當局提醒,酒後駕駛可能會被判入獄、罰款等等,罰款加上其他費用,可能超過一萬元。

民眾如果在路上看到疑似酒駕人士,也要撥打911舉報。

