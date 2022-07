國慶假期旺季出遊 專家提醒要為航班取消做準備

【KTSF】

由於灣區和全國各地的機場預計將在7月4日國慶日假期期間擠滿人,專家們敦促旅客,要為行程可能遭到擾亂或中斷而做好準備。

上週末,全國有2千個航班被取消,而即將到來的假期,旅客行程都可能會受到影響,準備飛到邁阿密的旅客Catalina Perez就是一個例子。

Perez說:「我收到通知,我的航班會延誤,這將會影響我下一程的轉機,我正嘗試找另一班航班,但看起來不可能。」

專家說,這個暑假會有很多人將面對同一情況。

Cranky Concierge總裁Brett Snyder說:「這真的很艱難,整個暑假航空公司只有少量人手,面對長假期很多人搭飛機,達美航空已經預料很快就會發生不好的事,其他航空公司都知道這真是個難題。」

但是好消息是,目前舊金山國際機場的航班取消率遠低於平均水平。

舊金山機場發言人Doug Yakel說:「到這個月為止,我們的整體航班取消率約1.4%,低於全國平均的3.5%。」

舊金山國際機場經歷了兩年的人流冷清之後,如今已經恢復至疫情前75%的水平,但是航空公司在疫情初期裁減了大量人手,如今疫情似乎緩和,航空公司就措手不及,專家同時提醒準備出行的旅客,要安裝航空公司的手機應用程式,方便得到航班的最新資訊。

Snyder說:「要有耐性,航空公司員工處理這些情況已有好幾個星期,他們已筋疲力盡但會盡力而為。」

