【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方就日落區一宗搶劫案發佈閉路電視片段及截圖,希望公眾提供線索。

舊金山警方表示,在5月28日下午大約2點59分,警員接報到Taraval街介乎31街和32街的路段,找到了一名47歲的受害者,受害者因受傷而送院。

受害者表示,有疑犯進入商店,購買了一件物品,然後離開了商店,隔了一段時間,疑犯回來商店,拿走一個汽車電池,然後跑過收銀處。

當該名男子跑向門口時,受害人嘗試阻止疑犯,疑犯將受害人推倒在地。

疑犯是一名拉美裔男子,身高約5英尺6英寸,體重約170磅,有一頭卷曲的深色頭髮。

警方呼籲市民提供這宗案的資料,匿名報案電話是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。