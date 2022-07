【KTSF】

國慶日即將來臨,舊金山(三藩市)警方強調,市內禁止燒煙花爆竹,並呼籲市民舉報違例人士。

雖然灣區有部分城市准許發售所謂safe and sane煙花,但大部分城市都禁止燃放煙花爆竹。

舊金山警方表示,每年都有許多人因為燃放煙花而受傷,其中主要是兒童,另外還未計算煙花爆竹導致火災造成的財物損失。

警方呼籲市民致電非緊急報案熱線(415) 553-0123舉報燃放煙花的活動。

國慶日當晚,市府會在海旁舉行煙花匯演,時間是星期一晚上9時半到10時。

