舊金山有可負擔住宅出租與出售 開始接受申請

KTSF 歐志洲報導

舊金山(三藩市)目前有可負擔住宅出租與出售,開始接受申請。

舊金山華埠Grant Avenue 1150號的公寓,有兩個可負擔的開放式Studio單位出租,接受申請,這些單位有廚房和個人沖涼房,靠近公共交通,公寓中也有洗衣設施,月租是975元,包括水費和垃圾費,最低的月收入是1,950元。

申請方法是聯絡華協中心,電話是(415) 981-7119,或是到位於International Hotel的管理公司申請,地址是Kearny街848號,週一到週五上午9點至下午5點。

此外,在田德隆區Turk街361號的TL Residences公寓大樓,目前有31個Studio單位接受申請,月租是962元,供一人或兩人住,兩人的收入上限是5,079元。

申請方法是到市長住屋辦公室的DAHLIA平台登記,網址:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KncAzUAJ,申請截止日期是7月14日。

另外,在Howard街1288號,一共有17個可負擔住宅出售,包括單房單位至兩睡房單位,房價介於339,000元到571,000元,目前接受公開申請,先到先得。

申請日期由7月7號早上8點開始,有興趣申請的民眾,同樣可以到市長住屋辦公室的網站查詢,網址:https://sfmohcd.org/bmr-new-sale-1288-howard

