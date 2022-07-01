舊金山有可負擔住宅出租與出售 開始接受申請

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）目前有可負擔住宅出租與出售，開始接受申請。

舊金山華埠Grant Avenue 1150號的公寓，有兩個可負擔的開放式Studio單位出租，接受申請，這些單位有廚房和個人沖涼房，靠近公共交通，公寓中也有洗衣設施，月租是975元，包括水費和垃圾費，最低的月收入是1,950元。

申請方法是聯絡華協中心，電話是(415) 981-7119，或是到位於International Hotel的管理公司申請，地址是Kearny街848號，週一到週五上午9點至下午5點。

此外，在田德隆區Turk街361號的TL Residences公寓大樓，目前有31個Studio單位接受申請，月租是962元，供一人或兩人住，兩人的收入上限是5,079元。

申請方法是到市長住屋辦公室的DAHLIA平台登記，網址：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KncAzUAJ，申請截止日期是7月14日。

另外，在Howard街1288號，一共有17個可負擔住宅出售，包括單房單位至兩睡房單位，房價介於339,000元到571,000元，目前接受公開申請，先到先得。

申請日期由7月7號早上8點開始，有興趣申請的民眾，同樣可以到市長住屋辦公室的網站查詢，網址：https://sfmohcd.org/bmr-new-sale-1288-howard

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