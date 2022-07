最高法院裁定拜登政府可結束「留在墨西哥」政策

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週四針對遊民必須留在墨西哥等待辦理申請庇護的手續作出裁決,不過這次5比4的裁決,保守派大法官就附和拜登政府的立場,即是最高法院容許拜登政府結束特朗普政府時代被受爭議的「留在墨西哥」政策。

多數保守派大法官的裁決認為,拜登政府終止執行特朗普時代的「留在墨西哥」政策是做得適當。

本案的訴訟是由德州及密蘇里州提出,原因是拜登上台後,不再要求聚集在美墨邊界的大批主要來自中美洲的遊民留在墨西哥,等候辦理庇護申請及法庭聆訊,此舉造成數十萬人越過邊境進入美。

聯邦政府依法必須拘留這些人,但國會並沒有提供足夠的資源去照顧他們,導致邊界州份的沉重負擔。

下級法庭裁定,拜登政府必須恢復執行「留在墨西哥」政策,官司打到最高法院,多數保守派大法官認為,下級法庭的裁定,妨礙政府與墨西哥的外交交涉,而美國也必須要與墨西哥政府談判解決這些中美洲遊民問題,不能單方面將他們趕回墨西哥。

持異議的大法官就認為,暫時收容了這些遊民,他們的庇護申請,如果不能夠通過移民法庭的聆訊,聯邦政府到頭來仍然是要將他們遣送出境。

拜登政府表示,容許他們在美國,以假釋身份等待申請審批,這個安排可以令政府將資源優先用於拘留那些可能犯罪或潛逃的人士。

