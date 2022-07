最高法院裁決限制聯邦政府監管能源業界的溫室氣體排放

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院以6比3裁決,限制聯邦政府監管能源業界的溫室氣體排放,裁決被認為對聯邦政府的氣候政策會有重大影響。

有關訴訟是由西維珍尼亞州,代表其他共和黨主導的州與拜登政府的環保局打官司,涉及總統拜登上台後推行的氣候政策,加強對能源業界的二氧化碳排放監管。

聯邦最高法院6名保守派大法官的裁決,主要針對發電廠的溫室氣體排放,裁決認為,特朗普時代的環保局,大幅放寬對能源業界碳排放的限制,並未違犯潔淨空氣法。

裁決又認為,環保局的首長是政治任命的人物,不能加快令能源業界從化石燃料過渡到清潔能源,因為此舉超越潔淨空氣法所賦予的權限,裁決被認為是容許未來的聯邦政府,不用管制溫室氣體排放。

持異議的自由派大法官批評多數的保守派大法官,對如何應對氣候變化毫無頭緒,卻要讓自己充當氣候問題的決策者。

前環保局長指出,雖然環保局仍然有權管制汽車的廢氣排放,但對發電廠的管制也非常重要,尤其是發電廠目前已經進入了能源過渡階段,沒有理由走回頭路,而且還影響到環保局的能力。

拜登也批評這個裁決令美國開倒車,構成風險,損害美國保持空氣清潔及應對氣候變化的能力。

拜登強調,會盡他的職權,致力保障美國的公共衛生,及應對氣候危機。

