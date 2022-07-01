最高法院裁決限制聯邦政府監管能源業界的溫室氣體排放

July 1, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院以6比3裁決，限制聯邦政府監管能源業界的溫室氣體排放，裁決被認為對聯邦政府的氣候政策會有重大影響。

有關訴訟是由西維珍尼亞州，代表其他共和黨主導的州與拜登政府的環保局打官司，涉及總統拜登上台後推行的氣候政策，加強對能源業界的二氧化碳排放監管。

聯邦最高法院6名保守派大法官的裁決，主要針對發電廠的溫室氣體排放，裁決認為，特朗普時代的環保局，大幅放寬對能源業界碳排放的限制，並未違犯潔淨空氣法。

裁決又認為，環保局的首長是政治任命的人物，不能加快令能源業界從化石燃料過渡到清潔能源，因為此舉超越潔淨空氣法所賦予的權限，裁決被認為是容許未來的聯邦政府，不用管制溫室氣體排放。

持異議的自由派大法官批評多數的保守派大法官，對如何應對氣候變化毫無頭緒，卻要讓自己充當氣候問題的決策者。

前環保局長指出，雖然環保局仍然有權管制汽車的廢氣排放，但對發電廠的管制也非常重要，尤其是發電廠目前已經進入了能源過渡階段，沒有理由走回頭路，而且還影響到環保局的能力。

拜登也批評這個裁決令美國開倒車，構成風險，損害美國保持空氣清潔及應對氣候變化的能力。

拜登強調，會盡他的職權，致力保障美國的公共衛生，及應對氣候危機。

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