聖荷西3月發生的一起持槍搶劫與意圖謀殺事件,警方目前公佈閉路電視畫面,希望民眾提供破案線索。

事發地點是South Winchester Boulevard 900路段的一間便利店,警方表示,在3月3日凌晨12點25分,3名拉美裔男子進入店內想要買酒,但是因為沒有身份證而被拒絕,其中一人後來回到店內,拿一箱酒要離開,但受到店員追出店外阻止。

這時就有同謀用槍指著店員頭部,並開了一槍,差點擊中店員。

有任何消息的民眾,可以聯絡聖荷西警方。

