俄軍導彈襲擊烏克蘭南部民宅大樓和娛樂中心 至少20人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

烏克蘭官員週五表示,俄軍在晚間發射導彈襲擊烏克蘭南部敖德薩附近一座民宅大樓,和一個娛樂中心,造成至少20人死亡,死者中有一名兒童。

烏克蘭政府表示,俄羅斯轟炸機發射的3枚導彈,擊中了南部敖德薩一棟公寓大樓和一個露營地,死傷者大多數都在公寓大樓裡,包括6名兒童和一名孕婦在內的其他38人因受傷住院。

俄軍是在週四從蛇島撤出後對敖德薩發動這次空襲,烏克蘭總統澤連斯基再次指責俄羅斯的襲擊是恐怖主義。

澤連斯基說:「正如俄國媒體每天所說,這不是一次空襲,也不是巧合,而是俄國導彈直接襲擊,老實說,這是俄國恐怖手段,針對我們的城市、村莊、人民,老幼都有。」

他指,俄羅斯用的是超音速巡航反艦導彈。

澤連斯基說:「這些導彈,Kh-22,旨在摧毀航母和大型軍艦,俄軍用它來對付一座普通的9層高民宅大樓。」

