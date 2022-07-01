專家教如何避免寵物因國慶日煙花受驚

【KTSF 歐志洲報導】

國慶日即將到來，這也是燃放煙花的季節，但是家中的寵物卻容易因為煙花而感到不適，可以怎樣保護身邊的動物，並讓牠們感到比較舒服。

大家如果要在後院舉行烤肉會，或是住在一個很多人喜歡私自燃放煙花的地方，動物保護組織Best Friends Animal Society給一些保護寵物安全的點子。

首先，要是一有人開始燃放煙花，就要把寵物帶進屋內，把牠們放在一個房間內，放置一些牠們喜歡的玩具，打開電視或播音樂，把外面煙花的聲音掩蓋。

專家也建議給一些寵物穿上Thunder Shirt的緊身衣，這會給寵物的腹部施一點壓力，能夠減低焦慮，要是給寵物服藥的話，要確保這是獸醫開的藥，並注意藥物的劑量。

不要在寵物附近玩煙火，因為牠們可能被燒傷，不小心吃下的話也會中毒，而酒類飲品和一些對寵物有害的食物，也應該確保放在寵物拿不到的地方。

慶祝活動之前，主人要確保寵物帶有牠們的項圈，上面有識別標籤，和主人的聯絡資料，以確保意外跑出去的寵物可以被找回。

而要是真的跑出去的話，要確保有一套用社交媒體找回寵物的方法，這也包括給附近的寵物庇護所打電話。

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