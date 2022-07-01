舊金山華埠六福珠寶行又被賊人盜竊

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舊金山（三藩市）華埠六福珠寶行，去年5月曾經發生盜竊案，賊人光天化日下打爛店舖玻璃，搶走珠寶飾物，警方至今仍未破案，週四六福珠寶行又被賊人盜竊，有華埠商戶在案發前見過兩名懷疑涉案的匪徒，匪徒向該商戶問時間。

華埠商戶陳展明向本台提供的閉路電視片段顯示，兩個男人週四下午4時45分左右，步行經過Jackson街夾Stockton街，期間曾經向陳展明問時間。

大約15分鐘之後，一個街口外位於Washington街夾Stockton街的六福珠寶店發生盜竊案，警方證實片段裡面這兩個男人，與週四六福珠寶店盜竊案匪徒的特徵吻合。

警方表示，案發時，其中一名匪徒按著珠寶店大門，保持大門關閉，另一名匪徒打爛門面玻璃窗，搶走裡面擺設的珠寶首飾。

警員抵達前，兩名匪徒已經逃跑。

去年5月初，幾個匪徒光天化日下盜竊同一間珠寶店，過程被人拍攝下來，匪徒仍然在逃。

中央警局代理局長Doug Farmer對本台表示，週四涉案的兩名疑犯都是非洲裔，20到30歲，兩人身高6呎，體重160至170磅左右，一名疑犯戴黑色口罩，穿Nike外套，灰色牛仔褲和戴手套，另一名疑犯佩戴白色口罩，黑色連帽衣，穿黑鞋和背著一個黑色背囊，也戴著手套。

警方盜竊案調查組的探員正在調查案件，包括翻看附近的監控錄像。

提供片段給本台的陳展明表示，兩個匪徒案發前在華埠的街道巡視情況找機會下手。

另外，有警務人員告訴陳展明，最近有許多搶手錶的案件，匪徒會問路人時間，其實是想看對方戴什麼手錶，因此市民需要提高警覺。

市民如果有關於匪徒或者珠寶店盜竊案線索，應聯繫警方，匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

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