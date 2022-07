舊金山華埠六福珠寶行又被賊人盜竊

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠六福珠寶行,去年5月曾經發生盜竊案,賊人光天化日下打爛店舖玻璃,搶走珠寶飾物,警方至今仍未破案,週四六福珠寶行又被賊人盜竊,有華埠商戶在案發前見過兩名懷疑涉案的匪徒,匪徒向該商戶問時間。

華埠商戶陳展明向本台提供的閉路電視片段顯示,兩個男人週四下午4時45分左右,步行經過Jackson街夾Stockton街,期間曾經向陳展明問時間。

大約15分鐘之後,一個街口外位於Washington街夾Stockton街的六福珠寶店發生盜竊案,警方證實片段裡面這兩個男人,與週四六福珠寶店盜竊案匪徒的特徵吻合。

警方表示,案發時,其中一名匪徒按著珠寶店大門,保持大門關閉,另一名匪徒打爛門面玻璃窗,搶走裡面擺設的珠寶首飾。

警員抵達前,兩名匪徒已經逃跑。

去年5月初,幾個匪徒光天化日下盜竊同一間珠寶店,過程被人拍攝下來,匪徒仍然在逃。

中央警局代理局長Doug Farmer對本台表示,週四涉案的兩名疑犯都是非洲裔,20到30歲,兩人身高6呎,體重160至170磅左右,一名疑犯戴黑色口罩,穿Nike外套,灰色牛仔褲和戴手套,另一名疑犯佩戴白色口罩,黑色連帽衣,穿黑鞋和背著一個黑色背囊,也戴著手套。

警方盜竊案調查組的探員正在調查案件,包括翻看附近的監控錄像。

提供片段給本台的陳展明表示,兩個匪徒案發前在華埠的街道巡視情況找機會下手。

另外,有警務人員告訴陳展明,最近有許多搶手錶的案件,匪徒會問路人時間,其實是想看對方戴什麼手錶,因此市民需要提高警覺。

市民如果有關於匪徒或者珠寶店盜竊案線索,應聯繫警方,匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

