金門大橋從7月1日開始調高過橋費。

金門大橋董事會表示,因為通貨膨脹和營運成本增加,金門大橋目前的營運赤字是740萬。

從7月1日開始,金門大橋的過橋費將增加0.35元,使用FasTrak的車主,新過橋費是8.40元,共乘汽車Carpool的過橋費是6.40元,沒有FasTrak通過賬單付錢,則必須付9.40元。

當局表示,金門大橋的過橋費明年還會調高一次,同樣是調升0.35元。

