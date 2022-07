國慶日週末汽油價格有所下降 乘飛機出遊或面臨航班取消

【KTSF 張擎鳳報導】

7月4號美國獨立日假期週末來了,如果您計劃要去旅行,您會想在出發之前了解詳細的情況。

如果你在這個假期週末去旅行,這裡有一些好消息和一些壞消息,AAA報告氣油價格在上週有所下降,而你也可能不會看到那麼多的交通擠塞。

Cars.com總編輯Jenni Newman說:「這個假期的公路旅行者的行程較短,4分之3受訪者表示,高油價有影響,他們也打算帶朋友出行幫補油錢。」

壞消息是,如果你乘坐飛機旅行,你可能要處理航班取消的問題。

旅遊顧問Matthew Howe說:「這個週末肯定會有航班取消。」

一些航空公司表示,人手短缺是個問題,沒上班的達美航空的機師,一直在全國各地的機場集體抗議。

Delta Master執委會發言人Evan Baach說:「我們的機師不夠,公司安排的航班比他們能飛的多。」

代表機師的工會表示,他們今年的加班時間將超過2018和2019年的總和。

達美航空並不是唯一一家削減航班的航空公司,達美說,公司正在解決這個問題,而乘客就被夾在中間。

有遊客說:「他們滿意 我們達美乘客就滿意,所以我認為他們應齊心協力解決問題。」

Travel Intelligence經理Matthew Howe說:「我只能建議,能提前幾天飛就提前飛,就算花多點錢直飛都值得。」

