國慶日週末汽油價格有所下降 乘飛機出遊或面臨航班取消

【KTSF 張擎鳳報導】

7月4號美國獨立日假期週末來了，如果您計劃要去旅行，您會想在出發之前了解詳細的情況。

如果你在這個假期週末去旅行，這裡有一些好消息和一些壞消息，AAA報告氣油價格在上週有所下降，而你也可能不會看到那麼多的交通擠塞。

Cars.com總編輯Jenni Newman說：「這個假期的公路旅行者的行程較短，4分之3受訪者表示，高油價有影響，他們也打算帶朋友出行幫補油錢。」

壞消息是，如果你乘坐飛機旅行，你可能要處理航班取消的問題。

旅遊顧問Matthew Howe說：「這個週末肯定會有航班取消。」

一些航空公司表示，人手短缺是個問題，沒上班的達美航空的機師，一直在全國各地的機場集體抗議。

Delta Master執委會發言人Evan Baach說：「我們的機師不夠，公司安排的航班比他們能飛的多。」

代表機師的工會表示，他們今年的加班時間將超過2018和2019年的總和。

達美航空並不是唯一一家削減航班的航空公司，達美說，公司正在解決這個問題，而乘客就被夾在中間。

有遊客說：「他們滿意 我們達美乘客就滿意，所以我認為他們應齊心協力解決問題。」

Travel Intelligence經理Matthew Howe說：「我只能建議，能提前幾天飛就提前飛，就算花多點錢直飛都值得。」

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