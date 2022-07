阿拉斯加郵輪撞「小冰山」緊急泊岸　乘客驚呼「鐵達尼2.0」

【有線新聞】

美國阿拉斯加有郵輪撞上浮冰,要緊急泊岸檢查維修,無人受傷,郵輪公司解釋,因為大霧令能見度低釀成事故,有乘客形容當時猶如翻版「鐵達尼號」。

郵輪「挪威太陽號」,過去的周六駛往阿拉斯加東部哈伯德冰川遊覽期間,撞上「小冰山」,有乘客指當時傳出巨響,整艘郵輪搖晃,甚至有人跌到。「小冰山」被撞至完全翻轉,部分碎裂,郵輪隨即取消行程,轉到阿拉斯加州首府朱諾。

郵輪乘客說:「浮冰體積令我大吃一驚,剛開始看真的很小,但原來只是其中一部分,當郵輪駛過時,發現它愈來愈巨大,它開始翻滾,真的很巨大。」

郵輪泊岸後,海岸防衛隊派蛙人檢查,發現右邊船身受損,但認為郵輪亦仍可航行,批准以慢速駛回西雅圖母港進一步維修。

根據美國國家海洋及大氣管理局,冰山最小要高過海平面4.8米,厚度要達到30米。郵輪公司指,相信今次撞到的只屬於「小漂冰」,通常由冰川或冰棚崩塌而成,體積與一架貨車相若;公司又解釋指,當時海面受濃霧籠罩,郵輪因能見度低而撞上小漂冰。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。