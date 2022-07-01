阿拉斯加郵輪撞「小冰山」緊急泊岸　乘客驚呼「鐵達尼2.0」

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美國阿拉斯加有郵輪撞上浮冰，要緊急泊岸檢查維修，無人受傷，郵輪公司解釋，因為大霧令能見度低釀成事故，有乘客形容當時猶如翻版「鐵達尼號」。

郵輪「挪威太陽號」，過去的周六駛往阿拉斯加東部哈伯德冰川遊覽期間，撞上「小冰山」，有乘客指當時傳出巨響，整艘郵輪搖晃，甚至有人跌到。「小冰山」被撞至完全翻轉，部分碎裂，郵輪隨即取消行程，轉到阿拉斯加州首府朱諾。

郵輪乘客說：「浮冰體積令我大吃一驚，剛開始看真的很小，但原來只是其中一部分，當郵輪駛過時，發現它愈來愈巨大，它開始翻滾，真的很巨大。」

郵輪泊岸後，海岸防衛隊派蛙人檢查，發現右邊船身受損，但認為郵輪亦仍可航行，批准以慢速駛回西雅圖母港進一步維修。

根據美國國家海洋及大氣管理局，冰山最小要高過海平面4.8米，厚度要達到30米。郵輪公司指，相信今次撞到的只屬於「小漂冰」，通常由冰川或冰棚崩塌而成，體積與一架貨車相若；公司又解釋指，當時海面受濃霧籠罩，郵輪因能見度低而撞上小漂冰。

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