加州多項新法7月1日生效 學校上課時間有新規定

【KTSF 尹晉豪報導】

加州有幾項新法例在7月1日開始生效，當中包括影響學校上課的時間表、槍枝管制以及最低時薪。

自7月1日起，一項限制上學時間的法律生效，小孩們將可以獲得更多睡眠時間，初中不能在上午8點之前上課，高中就不能早於上午8點30分上課，農村學區不受這項法律約束。

另一項在週五生效的加州新法例規定，所有提供現場酒精飲品的商家，包括餐飲業及釀酒業在內，都必須要求有關職員接受培訓計劃，以便即場監察顧客的醉酒及酗酒。

全加州有56,000間企業從週五起有60天的時間，培訓調酒員、護衛員、服務員和經理，他們的培訓必須得到加州酒精飲品控制局的認證。

在槍枝暴力暴力問題上，鬼槍是未註冊且無法追踪的槍械，可以在家中組裝，同時是令執法人員難以追查的主要因素，從7月1日開始，加州新法例將允許家庭成員、老師、同事和僱主，請求執法部門和法院，從他們認為對自己或公眾構成危險的人手上沒收鬼槍。

加州7月1日起亦加強對槍械微印（microstamping）的要求，即是在子彈上加上識別指紋，這個程序有助警察辨認子彈，加州將收緊哪些槍枝可以在加州銷售，以確保它們符合微印要求。

另外，加州7月1日調升年度的加汽油稅，每加侖增加約3美仙。

同一日，十幾個加州城市調升最低時薪，在灣區，包括舊金山（三藩市）、Alameda、Berkeley、Fremont、Emeryville、Foster City和Milpitas都增加最低時薪，而加州就在明年元旦日起，調升州的最低時薪到15元。

在聖荷西方面，週五起禁止販賣有味的電子煙，市議會去年9月通過了這項法律，聖荷西600多家煙店，將不再銷售有味煙草和電子煙，當中包括薄荷口味的產品。

新政策還將聖荷西市內購買煙草產品的年齡，從18歲提高到21歲，但某些煙草產品，包括水煙和高級雪茄，就不受這項禁令限制​。

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