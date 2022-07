加州多項新法7月1日生效 學校上課時間有新規定

【KTSF 尹晉豪報導】

加州有幾項新法例在7月1日開始生效,當中包括影響學校上課的時間表、槍枝管制以及最低時薪。

自7月1日起,一項限制上學時間的法律生效,小孩們將可以獲得更多睡眠時間,初中不能在上午8點之前上課,高中就不能早於上午8點30分上課,農村學區不受這項法律約束。

另一項在週五生效的加州新法例規定,所有提供現場酒精飲品的商家,包括餐飲業及釀酒業在內,都必須要求有關職員接受培訓計劃,以便即場監察顧客的醉酒及酗酒。

全加州有56,000間企業從週五起有60天的時間,培訓調酒員、護衛員、服務員和經理,他們的培訓必須得到加州酒精飲品控制局的認證。

在槍枝暴力暴力問題上,鬼槍是未註冊且無法追踪的槍械,可以在家中組裝,同時是令執法人員難以追查的主要因素,從7月1日開始,加州新法例將允許家庭成員、老師、同事和僱主,請求執法部門和法院,從他們認為對自己或公眾構成危險的人手上沒收鬼槍。

加州7月1日起亦加強對槍械微印(microstamping)的要求,即是在子彈上加上識別指紋,這個程序有助警察辨認子彈,加州將收緊哪些槍枝可以在加州銷售,以確保它們符合微印要求。

另外,加州7月1日調升年度的加汽油稅,每加侖增加約3美仙。

同一日,十幾個加州城市調升最低時薪,在灣區,包括舊金山(三藩市)、Alameda、Berkeley、Fremont、Emeryville、Foster City和Milpitas都增加最低時薪,而加州就在明年元旦日起,調升州的最低時薪到15元。

在聖荷西方面,週五起禁止販賣有味的電子煙,市議會去年9月通過了這項法律,聖荷西600多家煙店,將不再銷售有味煙草和電子煙,當中包括薄荷口味的產品。

新政策還將聖荷西市內購買煙草產品的年齡,從18歲提高到21歲,但某些煙草產品,包括水煙和高級雪茄,就不受這項禁令限制​。

