加州司法部承認不當披露數十萬擁槍人士個資（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部週三承認,他們一度不當披露數十萬名加州擁槍人士的個人資料。

加州司法部透露,有6個資料庫的擁槍人士資料,在過去24小時內在網上可以看得到,這些擁槍人士包括執法人員和法官,他們在2011至2021年之間,申請取得隱蔽攜帶槍枝許可證。

這些人的資料包括姓名、出生日期、性別、族裔、駕照號碼、地址、犯罪資料,但當中沒有社安號碼和財務資料。

事件發生在週一下午到週二早上,當時正在更新加州司法部的槍火統計平台(Firearms Dashboard Portal)

司法部表示,目前不能說有多少人的資料被不當揭露,和是否有被人下載。

加州數據顯示,去年有發出4萬個隱蔽攜帶槍支許可,和2016年的10萬相比來得少。

擁槍權益人士表示關注事件,競選州長的共和黨籍州參議員Brian Dahle就指出,許多是女性申請帶槍以保護自己的生命安全,但是現在地址卻被人不當揭露,令她們最不想見到的人有機會知道她們住在哪裡。

加州司法部長Rob Bonta表示,對事件感到不安與憤怒,並已經展開調查,已採取必要的改正措施。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。