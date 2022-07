加州立法機構撥款培育亞語系教師人才（視頻）

【KTSF】

加州校區面對難以聘請雙語教師的困擾,這包括西班牙文,但亞語系教師人才尤其短缺,加州立法機構就撥出500萬元預算培育雙語系教師。

由加州立法機構撥出的500萬元預算,會透過亞洲語言雙語教師教育計劃聯盟(Asian Language Bilingual Teacher Education Program Consortium)用作培訓雙語系教師。

撥款大部份會作學費資助,現時大部份的亞系語言班都屬於額外付費的夏季的延伸課程,令一些無法取得資助的學生郤步,撥款又會津貼班級學生人數較少的教授,因為教授的薪酬,通常是以學生人數比例計算。

該計劃共匯集了加州州立大學十個校區的資源,讓聯盟內任何校區的學生都能跨校區上課,以便獲得雙語教學資源,此外,聯盟也允許教師向非英語為母語人士提供初階外語教學。

非牟利組織「亞美公義促進中心」政策總監Nikki Dominguez指,亞洲語系的雙語教師,將有助於提高各種語言的能力,因為亞裔美國人在加州,一直是有色人種中成年人英語水平最高。

她又指有關課程還能幫助不同種族之間建立更多的理解和欣賞,從而預防對亞裔的歧視、仇恨和暴力事件再度發生。

州長紐森則表示,會在未來繼續為該項目提供資金,幫助培訓雙語教師人才。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。