加州和灣區5月份職位有增加 但增幅減慢

【KTSF 張麗月報導】

面對全球經濟前景不確定之際,許多企業紛紛削減開支和裁員,加州和灣區5月份職位有增加,但職位增長速度比前一個月明顯減慢,其中科技公司5月份在灣區就裁減超過3千份工作。

根據加州就業發展局(EDD)數據顯示,灣區5月份合共增加6,900份工作,其中Santa Clara縣增加1,700份工作。

整個加州5月份增加42,900個職位,加州5月份失業率降至4.3%。

展望今年全年的就業趨勢,經濟和就業市場似乎趨向疲弱。

資料顯示,灣區的科技公司合共裁員3,300人,灣區就業增長停滯,其中一個原因可能是與灣區生活水平高有關。

就以電動車廠Tesla為例,行政總裁馬斯克較早時表示,他對於經濟感到悲觀,Tesla已關閉一個加州辦公地點,以及裁員大約200人,馬斯克曾經表示,Tesla有需要裁減大約一成人手。

另外,家居物品零售商Bed Bath and Beyond週三表示,第一季銷售大跌25%,因此要削減營運開支約25%,以及擱置翻新店舖和開新店計劃。

南韓電池生產商LG Energy Solution是美國汽車主要供應商,現正重新評估一項13億美元在阿里桑那州興建廠房的計劃。

