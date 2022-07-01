加州和灣區5月份職位有增加 但增幅減慢

【KTSF 張麗月報導】
面對全球經濟前景不確定之際，許多企業紛紛削減開支和裁員，加州和灣區5月份職位有增加，但職位增長速度比前一個月明顯減慢，其中科技公司5月份在灣區就裁減超過3千份工作。
根據加州就業發展局（EDD）數據顯示，灣區5月份合共增加6,900份工作，其中Santa Clara縣增加1,700份工作。
整個加州5月份增加42,900個職位，加州5月份失業率降至4.3%。
展望今年全年的就業趨勢，經濟和就業市場似乎趨向疲弱。
資料顯示，灣區的科技公司合共裁員3,300人，灣區就業增長停滯，其中一個原因可能是與灣區生活水平高有關。
就以電動車廠Tesla為例，行政總裁馬斯克較早時表示，他對於經濟感到悲觀，Tesla已關閉一個加州辦公地點，以及裁員大約200人，馬斯克曾經表示，Tesla有需要裁減大約一成人手。
另外，家居物品零售商Bed Bath and Beyond週三表示，第一季銷售大跌25%，因此要削減營運開支約25%，以及擱置翻新店舖和開新店計劃。
南韓電池生產商LG Energy Solution是美國汽車主要供應商，現正重新評估一項13億美元在阿里桑那州興建廠房的計劃。
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