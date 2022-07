【KTSF】

從7月1日開始,灣區捷運(BART)的票價將會小幅上升。

從週五開始,BART票價將增加3.4%,例如票價會從2.10美元上漲到2.15美元,票價原定於年初上調,但被推遲至7月1日。

捷運亦為收入低於聯邦貧困線200%的成年人提供20%的票價折扣,青年、老年人和殘疾乘客也可以享受BART的折扣計畫。

如想了解更多資訊,可以上BART網站查看最新票價表。

