東灣華裔婦銀行戶口疑遭入侵 被匪徒轉走2500元（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Newark一名居民的銀行戶口懷疑遭到入侵，有匪徒於她的戶口轉走了2500元，雖然銀行最後將錢還發給她，但追錢過程令她感到非常煩惱。

住在Newark的劉玉萍（Amy Liu），本月2號收到3封Citibank的電郵，分別指她於戶口開設存款帳戶、加了一個叫做Cory C的收款人，及她的錢被轉出去。

她起初懷疑是詐騙電郵，於是登入銀行戶口查看，發現戶口中有2500元不翼而飛，當時立即被嚇到，致電Citibank查詢。

客戶服務確認存款帳戶就是一個叫做劉玉萍的女士所開，對方將她轉介到處理詐騙的部門，談了很久後沒有結果。

她再去到公司附近的Sunnyvale Citibank分行，得到了類近的答覆。

過了幾天，她覺得等不下去，再三查問銀行後，發現這筆錢轉到去Chase銀行，於是去到一間Chase分行詢問。

劉玉萍說：「你們的客人，竟然從我的帳戶轉了錢到你的帳戶，然後Chase銀行的經理跟我說了半天，對不起，我們不能公開客戶的資料。」

她指整件事十分混亂，每隔兩三天就會去追問銀行，想弄清楚事件的來龍去脈。

她多次向住所附近的Newark分行追問，該分行經理告訴她，當天已經有三個人報案。

劉玉萍說：「他說不是只有你，還有別人，我說我不管別人，我只管自己，你要先把我的錢還我，因為這是我的錢，你不可以扣住我的錢，他說我們還要調查。」

對方反問劉女士，是不是她的先生開戶沒有告訴她，但劉女士的先生遠在台灣，確定不可能是他，於是再三質問銀行。

劉玉萍說：「從哪個銀行職員，哪個自動櫃員機，哪個分行傳出去的，他說我們什麼都不知道，反正這兩、三個星期追錢的過程，就是什麼都不知道，然後就跟我說，在調查，在調查，在調查。」

到了6月24日，Newark分行經理終於告訴她，發現該2500元不是她轉出去，終於把錢還給她，但劉女士仍然想知道匪徒是誰，更對銀行失去信任。

劉玉萍說：「如果這個人可以隨便動我的帳戶，那是不是隨便什麼人都可以進來，動我的帳戶，他又答不出來，他就說我們現在已經把錢還給你了，你就不要再追下去了，就這樣子掛線了。」

除了追問銀行，他還有去向警察報案，報案當天查問警察會否幫她逮捕疑犯。

劉玉萍說：「他們說不會，是由銀行通知他們，如果匪徒是在他們的管轄範圍，他們會去配合捉拿匪徒，基本上他們不會主動去捉匪徒。」

整個過程擾攘三個星期，心情從緊張變到憤怒，雖然金額不大，但金錢從銀行被偷，令她感到恐慌，認為如果有同類事件，要自己積極向銀行追查。

本台記者多次向劉女士去過的Citibank分行查問，但就沒有得到答覆。

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