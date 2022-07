東灣華裔婦銀行戶口疑遭入侵 被匪徒轉走2500元（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Newark一名居民的銀行戶口懷疑遭到入侵,有匪徒於她的戶口轉走了2500元,雖然銀行最後將錢還發給她,但追錢過程令她感到非常煩惱。

住在Newark的劉玉萍(Amy Liu),本月2號收到3封Citibank的電郵,分別指她於戶口開設存款帳戶、加了一個叫做Cory C的收款人,及她的錢被轉出去。

她起初懷疑是詐騙電郵,於是登入銀行戶口查看,發現戶口中有2500元不翼而飛,當時立即被嚇到,致電Citibank查詢。

客戶服務確認存款帳戶就是一個叫做劉玉萍的女士所開,對方將她轉介到處理詐騙的部門,談了很久後沒有結果。

她再去到公司附近的Sunnyvale Citibank分行,得到了類近的答覆。

過了幾天,她覺得等不下去,再三查問銀行後,發現這筆錢轉到去Chase銀行,於是去到一間Chase分行詢問。

劉玉萍說:「你們的客人,竟然從我的帳戶轉了錢到你的帳戶,然後Chase銀行的經理跟我說了半天,對不起,我們不能公開客戶的資料。」

她指整件事十分混亂,每隔兩三天就會去追問銀行,想弄清楚事件的來龍去脈。

她多次向住所附近的Newark分行追問,該分行經理告訴她,當天已經有三個人報案。

劉玉萍說:「他說不是只有你,還有別人,我說我不管別人,我只管自己,你要先把我的錢還我,因為這是我的錢,你不可以扣住我的錢,他說我們還要調查。」

對方反問劉女士,是不是她的先生開戶沒有告訴她,但劉女士的先生遠在台灣,確定不可能是他,於是再三質問銀行。

劉玉萍說:「從哪個銀行職員,哪個自動櫃員機,哪個分行傳出去的,他說我們什麼都不知道,反正這兩、三個星期追錢的過程,就是什麼都不知道,然後就跟我說,在調查,在調查,在調查。」

到了6月24日,Newark分行經理終於告訴她,發現該2500元不是她轉出去,終於把錢還給她,但劉女士仍然想知道匪徒是誰,更對銀行失去信任。

劉玉萍說:「如果這個人可以隨便動我的帳戶,那是不是隨便什麼人都可以進來,動我的帳戶,他又答不出來,他就說我們現在已經把錢還給你了,你就不要再追下去了,就這樣子掛線了。」

除了追問銀行,他還有去向警察報案,報案當天查問警察會否幫她逮捕疑犯。

劉玉萍說:「他們說不會,是由銀行通知他們,如果匪徒是在他們的管轄範圍,他們會去配合捉拿匪徒,基本上他們不會主動去捉匪徒。」

整個過程擾攘三個星期,心情從緊張變到憤怒,雖然金額不大,但金錢從銀行被偷,令她感到恐慌,認為如果有同類事件,要自己積極向銀行追查。

本台記者多次向劉女士去過的Citibank分行查問,但就沒有得到答覆。

