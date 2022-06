習近平肯定林鄭過去五年工作 讚勇於擔當

【有線新聞】

中國國家主席習近平週四下午到灣仔會展,與即將卸任的特首林鄭月娥會面,說充分肯定她過去五年的工作,讚揚她勇於擔當。

習近平在香港的第一項行程,是在會展接見特首林鄭月娥。新華社發稿說,習近平在會面提到中央充分肯定林鄭月娥五年來的工作,讚揚她在中央堅定支持下、忠誠履行特首的憲制責任,堅定貫徹落實一國兩制方針和基本法,依法施政、團結各界止暴制亂,全力抗擊疫情,積極融入國家發展大局,落實「愛國者治港」原則,推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折,做了大量艱苦工作,展現了勇於擔當的精神,希望林鄭月娥積極支持新一任行政長官和新一屆特區政府依法施政。

林鄭月娥說衷心感謝習近平,在疫情波動下仍然親臨香港,充分體現習近平的親切關懷,對自己過去五年能夠為一國兩制作出貢獻、感到十分榮幸。

較早前確診新型肺炎的特首辦主任、候任政務司司長陳國基亦有出席會面。

習近平其後接見了終院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥、行會非官守成員、第五屆特區政府主要官員及全體常任秘書長。

之後輪到160多名香港各界人士,候任行政長官李家超、全國政協副主席梁振英等亦有參與合照;習近平亦接見了香港紀律部隊代表、中央駐港機構的代表,及中資機構負責人。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。