習近平訪港出席回歸活動 稱香港風雨後浴火重生

中國國家主席習近平乘高鐵抵達香港,出席香港回歸25周年大會暨特區政府就職禮,他說過去五年一直牽掛著香港,形容香港歷經風雨後浴火重生,只要毫不動搖堅持一國兩制,香港未來會更美好。

習近平和夫人彭麗媛,下午3時多乘搭高鐵專列復興號抵達香港高鐵站,香港特區行政長官林鄭月娥及丈夫林兆波、中聯辦主任駱惠寧在月台迎接,隨行的還有中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席許其亮、全國人大常委會副委員長沈躍躍、外長王毅、港澳辦主任夏寶龍,他們沿紅地氈步出大堂。

習近平向候任特首李家超、全國政協副主席梁振英、終審法院首席法官張舉能、駐港機構代表等逐一打招呼。

習近平除下口罩致詞,說很高興相隔五年再來香港出席回歸25周年慶典:「這五年,我一直關注著香港、牽掛著香港,我的心、中央政府的心和香港同胞在一起,過去的一段時間裏,香港經受了一次次嚴峻考驗、戰勝了一個個風險挑戰,歷經風雨後,香港浴火重生,呈現出蓬勃生機。」

習近平指事實證明,一國兩制具有強大生命力,確保香港長期繁榮穩定:「一國兩制是個好制度,正所謂『行而不輟,未來可期』,只有我們毫不動搖地堅持一國兩制,香港的未來一定會更美好,香港一定會為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。」

習近平發言約三分半鐘,之後離開高鐵站。

習近平行程緊密,會見完特區官員及各界人士後去了科學園視察,夫人彭麗媛就參觀了戲曲中心,特首林鄭月娥在禮賓府設宴招待習近平伉儷。

習近平和夫人彭麗媛抵港後兵分兩路,彭麗媛下午4時半左右到訪西九文化區戲曲中心。

她以廣東話與現場人士打招呼,並在戲曲中心茶館劇場觀賞茶館新星劇團綵排粵劇折子戲,劇團負責人又向彭麗媛介紹劇團的發展,彭麗媛讚賞劇團演出專業:「台上一分鐘,台下十年功,是嗎?我剛才看了你們的表演,非常專業,很好。」

彭麗媛又聽取西九管理局講解西九文化區的發展情況,她之後又參觀中心內的剪紙展覽:「感謝你們對中華文化的熱愛,我也是過年過節也要掛這些東西。」彭麗媛一行人逗留約45分鐘後離開。

至於習近平就去了參觀科學園,林鄭月娥陪同他參觀一間創新香港研發平台的實驗室,林鄭月娥說香港會落實《北部都會區發展策略》,加強創科發展及港深創科合作,科技園行政總裁黃克強向習近平介紹有關生命健康、人工智能等方面的科研成果,習近平逗留近半小時離開。

習近平之後會合彭麗媛,晚上近8時在警方車隊開路下到禮賓府,出席由林鄭月娥及丈夫林兆波舉行的家宴。習近平在紀念冊上簽名留念。候任特首李家超及夫人林麗嬋都有出席。習近平伉儷逗留約兩小時後乘高鐵返回深圳,早上會再來港出席新一屆政府就職禮。

