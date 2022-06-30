聖荷西警方拘4疑犯 涉嫌與多宗持械入屋爆竊案有關

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南灣聖荷西警方拘捕4名疑犯，他們涉嫌與多宗持械入屋爆竊案有關，案中有受害人遭匪徒毆打。

第一宗案件於今年5月31日發生，警方於下午3時50分左右接報後，到達North Capitol大街600號路段一幢住屋進行調查，受害人是一對年老夫婦，他們報稱有5至6名匪徒潛入屋內，用皮帶綑綁二人，受害人報稱遭到毆打，及被匪徒用槍指嚇，匪徒偷走多件財物，包括銀行卡、首飾，然後駕駛受害人的汽車逃走。

稍後，匪徒駕駛偷來的汽車，再到Summerdale Drive 1000號路段一幢住屋犯案，5名匪徒持槍脅持一名男受害人和他15個月大的嬰兒，匪徒威脅受害人會槍殺嬰兒，並脅持他到銀行提款，匪徒之後與受害人回家，再偷走多件財物，包括銀行卡和首飾。

之後，男受害人的妻子駕車回家，車內的攝錄機拍下匪徒逃走的過程。

第三宗案件在6月7日中午12時18分左右發生，地點在Bolero Drive 4000號路段一幢住屋，兩名男匪徒持槍指嚇一對年老夫婦，並毆打他們，匪徒在屋內大肆搜掠，其中一名受害人在案發期間悄悄報警，警員抵達後成功緝拿兩名匪徒，二人分別是Armando Manzano和Daniel Mendez。

警方進行跟進調查後，起出另外兩名疑犯的身分，分別是Eduardo Santiago和一名未成年男子，警方稍後持拘捕令到二人的住處將他們拘捕，警員在搜查疑犯的住處時，起出多件失物。

警方調查後發現，Manzano在6月5日晚曾因逃避警方追捕被扣查，他於6月6日獲釋，翌日便發生第三宗劫案。

警方懷疑這4名疑犯還犯下更多案件，呼籲公眾提供消息協助破案。

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