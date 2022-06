聖荷西警方拘4疑犯 涉嫌與多宗持械入屋爆竊案有關

【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕4名疑犯,他們涉嫌與多宗持械入屋爆竊案有關,案中有受害人遭匪徒毆打。

第一宗案件於今年5月31日發生,警方於下午3時50分左右接報後,到達North Capitol大街600號路段一幢住屋進行調查,受害人是一對年老夫婦,他們報稱有5至6名匪徒潛入屋內,用皮帶綑綁二人,受害人報稱遭到毆打,及被匪徒用槍指嚇,匪徒偷走多件財物,包括銀行卡、首飾,然後駕駛受害人的汽車逃走。

稍後,匪徒駕駛偷來的汽車,再到Summerdale Drive 1000號路段一幢住屋犯案,5名匪徒持槍脅持一名男受害人和他15個月大的嬰兒,匪徒威脅受害人會槍殺嬰兒,並脅持他到銀行提款,匪徒之後與受害人回家,再偷走多件財物,包括銀行卡和首飾。

之後,男受害人的妻子駕車回家,車內的攝錄機拍下匪徒逃走的過程。

第三宗案件在6月7日中午12時18分左右發生,地點在Bolero Drive 4000號路段一幢住屋,兩名男匪徒持槍指嚇一對年老夫婦,並毆打他們,匪徒在屋內大肆搜掠,其中一名受害人在案發期間悄悄報警,警員抵達後成功緝拿兩名匪徒,二人分別是Armando Manzano和Daniel Mendez。

警方進行跟進調查後,起出另外兩名疑犯的身分,分別是Eduardo Santiago和一名未成年男子,警方稍後持拘捕令到二人的住處將他們拘捕,警員在搜查疑犯的住處時,起出多件失物。

警方調查後發現,Manzano在6月5日晚曾因逃避警方追捕被扣查,他於6月6日獲釋,翌日便發生第三宗劫案。

警方懷疑這4名疑犯還犯下更多案件,呼籲公眾提供消息協助破案。

