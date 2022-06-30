San Mateo市64年歷史中餐館所在地段面臨清拆（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島San Mateo市一間有64年歷史的中餐館所在的地段即將清拆，原因是市議會最近表決通過一個商住混合發展計劃，需要拆除整個街區的建築。

榮發餐館最早在1958年開業，以叉燒而聞名，這名顧客表示，餐廳受到發展計劃影響，令他感到難過。

顧客說：「我每周至少來幾次，我是常客，尤其是食他們的特價午餐，傷心看到他們可能離去，這是市裡最化算的餐廳，很遺憾是他們可能要關門。」

San Mateo市議會在今個星期批准了一項6層高商住混合發展計畫，該計劃將需要拆除整個街區的建築，而榮發餐館正正就在這個街區上，計劃名為Block 21，計畫在East 3rd Ave 500號。

興建18萬平方英尺的辦公室，以及111個房屋單位，其中12套提供給極低收入家庭，計劃還包括402個停車位和151個單車位。

San Mateo Daily Journal報導，目前在Block 21規劃用地上的所有40名業主已同意出售，當中包括一家書店、Arco油站、一家支票兌現店和榮發餐館業主，發展計劃的代表表示，清拆工作最早可能在今年夏天動工。

本台嘗試聯絡餐館，但員工表示老闆不在，未能接受訪問，榮發餐館現時仍然營業。

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