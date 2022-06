San Mateo市64年歷史中餐館所在地段面臨清拆（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島San Mateo市一間有64年歷史的中餐館所在的地段即將清拆,原因是市議會最近表決通過一個商住混合發展計劃,需要拆除整個街區的建築。

榮發餐館最早在1958年開業,以叉燒而聞名,這名顧客表示,餐廳受到發展計劃影響,令他感到難過。

顧客說:「我每周至少來幾次,我是常客,尤其是食他們的特價午餐,傷心看到他們可能離去,這是市裡最化算的餐廳,很遺憾是他們可能要關門。」

San Mateo市議會在今個星期批准了一項6層高商住混合發展計畫,該計劃將需要拆除整個街區的建築,而榮發餐館正正就在這個街區上,計劃名為Block 21,計畫在East 3rd Ave 500號。

興建18萬平方英尺的辦公室,以及111個房屋單位,其中12套提供給極低收入家庭,計劃還包括402個停車位和151個單車位。

San Mateo Daily Journal報導,目前在Block 21規劃用地上的所有40名業主已同意出售,當中包括一家書店、Arco油站、一家支票兌現店和榮發餐館業主,發展計劃的代表表示,清拆工作最早可能在今年夏天動工。

本台嘗試聯絡餐館,但員工表示老闆不在,未能接受訪問,榮發餐館現時仍然營業。

