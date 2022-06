San Leandro市考慮為警員提供高達2萬元留任獎勵

【KTSF 朱慧琪報導】

由於San Leandro市面臨警察人手短缺問題,市府考慮在未來兩年,為現役的警察和911調度員(Police Dispatcher)提供高達2萬美元的留任獎勵。

根據San Leandro市府經理辦公室,市府考慮用這筆款項,來獎勵在職警察和911調度員,因為警隊過去多個月人手嚴重短缺,警員需要強制加班和緊急輪班。

當局表示,現役警員數量已低於6成,如果市議會批准獎勵計劃,警員將在批准後30天內收到第一筆一萬元的獎勵,第二筆7,500元則將在第一筆獎勵後的6個月內發放,最後一筆2,500元,則會在再之後6個月發放。

當局表示,市議會預算中,有足夠的資金來付獎勵金,希望這項激勵措施,可以減少招聘費用,因為每個職位大約要用88,000元,預計市議會將在7月5日的會議上審議這項激勵措施。

