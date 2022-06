【KTSF】

南灣聖荷西發生撞死行人的意外,是市內今年第22名死於車禍的行人。

警方表示,在週二下午5時左右接報,位於Arden Way夾Leeward Drive發生車禍,初步調查顯示,涉案女司機駕駛著一輛2005年的日產Nissan SUV,沿著Arden Way東行,撞到一名正在過斑馬線的女行人,傷者送院後傷重不治。

女司機有留在現場配合調查,任何看到案發經過的目擊者,可以聯絡警方(408) 277-4654。

