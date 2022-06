【KTSF】

南灣聖荷西發生兇殺案,一名老翁在家裡吸入過量濃煙,送院後死亡,警方拘捕了77歲的妻子,懷疑她縱火。

警方指出,疑犯是77歲的Rebecca Makino,與丈夫同住在聖荷西西面地區,Amapola Drive 5900號路段。

消防局上星期六清晨將近4時收到住宅火警報告,趕到現場後發現一名老翁在住宅樓上的睡房吸入大量濃煙,情況危殆,送院後延至昨天不治。

消防局調查縱火案的探員,認為是老翁的妻子縱火,疑犯面對縱火以及兇殺的控罪。

警方尚未公佈死者的身份,這宗是聖荷西今年第18宗兇殺案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。