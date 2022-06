【有線新聞】

美國著名歌手R. Kelly凱利,性侵多名女性罪成,判囚30年。

55歲的凱利被指多年來,利用名氣及財富性侵女性,當中包括未成年人。去年被裁定勒索、性販賣等罪名成立。法官指證據顯示凱利不關心他人苦難,對受害者殘暴,判囚30年、罰款10萬美元。

凱利聞訊後未有發言,他一直否認性侵指控。代表律師表明將上訴。

凱利曾憑《I Believe I Can Fly》一曲贏得多項格林美獎,他另外面臨藏有兒童色情物品及妨礙司法公正等控罪,8月開始審訊。

