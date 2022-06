包維爾出席歐洲央行論壇會議討論全球經濟問題

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾、英格蘭銀行行長,以及歐洲央行行長,現時齊集在葡萄牙出席歐洲央行論壇會議,討論全球經濟問題,特別是全球的中央銀行,如何打擊當前的通貨膨脹。

歐洲央行行長拉格德在經濟論壇上致開幕詞時表示,歐洲央行將以漸進式緩慢手段去打擊物價上漲,預期將會在7月和9月加息,但如果物價飆升的速度快過預期,將採取更激進的手段去控制通脹。

現時在歐元區19個國家之中,通脹率已經飆升至破紀錄8.1%,可以媲美美國,美國5月份的通脹率是8.6%,創下40年來新高。

拉格德又說,俄烏戰爭導致能源和食品價格上漲,甚至高過70和80年代的價格,由於歐元區依靠入口能源,因此受到俄烏戰事的直接衝擊。

她又指出,由於這種震盪的規模和複雜性,對於通脹究竟會維持多久的問題,仍然是未知數,前景是不確定,歐洲央行已經宣布,將會停止購買資產來刺激經濟,同時在7月的會議上,可能宣布加息4分之1厘,是歐元區11年來首次加息,然後在9月再加息,如果通脹失控繼續升,加息的幅度將會更大。

全球的央行,包括美國的聯儲局,已經採取更積極手段去降低通脹,聯儲局今年至今已經先後加息三次,當中包括在6月初加息4分之3厘,在未來的會議上也會繼續加息。

至於英國央行的英格蘭銀行,自去年12月以來,已經先後5次提高利率。

聯儲局主席包維爾就強調,美國經濟仍然強勁,可以承受得起緊縮貨幣政策和加息的環境。

包維說:「商業債務違約比率非常低,資產負債表有大量現金,勞工市場極之強勁,平均每個月仍有非常高就業增長,所以我們認為,美國整體經濟可以承受得起貨幣政策。」

