包維爾出席歐洲央行論壇會議討論全球經濟問題

June 30, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾、英格蘭銀行行長，以及歐洲央行行長，現時齊集在葡萄牙出席歐洲央行論壇會議，討論全球經濟問題，特別是全球的中央銀行，如何打擊當前的通貨膨脹。

歐洲央行行長拉格德在經濟論壇上致開幕詞時表示，歐洲央行將以漸進式緩慢手段去打擊物價上漲，預期將會在7月和9月加息，但如果物價飆升的速度快過預期，將採取更激進的手段去控制通脹。

現時在歐元區19個國家之中，通脹率已經飆升至破紀錄8.1%，可以媲美美國，美國5月份的通脹率是8.6%，創下40年來新高。

拉格德又說，俄烏戰爭導致能源和食品價格上漲，甚至高過70和80年代的價格，由於歐元區依靠入口能源，因此受到俄烏戰事的直接衝擊。

她又指出，由於這種震盪的規模和複雜性，對於通脹究竟會維持多久的問題，仍然是未知數，前景是不確定，歐洲央行已經宣布，將會停止購買資產來刺激經濟，同時在7月的會議上，可能宣布加息4分之1厘，是歐元區11年來首次加息，然後在9月再加息，如果通脹失控繼續升，加息的幅度將會更大。

全球的央行，包括美國的聯儲局，已經採取更積極手段去降低通脹，聯儲局今年至今已經先後加息三次，當中包括在6月初加息4分之3厘，在未來的會議上也會繼續加息。

至於英國央行的英格蘭銀行，自去年12月以來，已經先後5次提高利率。

聯儲局主席包維爾就強調，美國經濟仍然強勁，可以承受得起緊縮貨幣政策和加息的環境。

包維說：「商業債務違約比率非常低，資產負債表有大量現金，勞工市場極之強勁，平均每個月仍有非常高就業增長，所以我們認為，美國整體經濟可以承受得起貨幣政策。」

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